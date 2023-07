Lucas Hernandez odhaja iz Bayerna v PSG

Lucas Hernandez je na Bavarsko prišel leta 2019 iz madridskega Atletica, v štirih sezonah pa je pri Bayernu na 107 tekmah dosegel dva gola, pri zbiranju lovorik pa se je ustavil pri zmagi v Ligi prvakov, po eni zmagi v evropskem superpokalu in klubskem svetovnem prvenstvu, v nemškem prvenstvu je bil prvak štirikrat, ima pa še dve pokalni zmagi in en osvojen nemški superpokal.

Medtem ko so bili pri nemških prvakih skromni s podatki o prestopu, pa nemški časnik Bild poroča, da bo PSG za prestop odštel 50 milijonov evrov, kar bo najdražji odhod igralca iz Bayerna v zgodovini kluba. Ob prihodu so sicer Bavarci zanj odšteli 80 milijonov evrov odškodnine, a so njegovo obdobje v Nemčiji zaznamovale tudi številne poškodbe. Zadnjo je Hernandez staknil na svetovnem prvenstvu v Katarju, ko je moral zaradi poškodbe kolena počivati več mesecev.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so pri nemških prvakih že našli zamenjavo, v Bayern bo za pet sezon prišel Korejec Min-Jae Kim; dosedanji član Napolija pa naj bi zaradi klavzule v pogodbi Bavarce stal toliko, kot bodo iztržili za Hernandeza.