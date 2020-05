Hertha v tišini do najvišje in zgodovinske zmage nad mestnimi rivali

To je bil šele drugi mestni derbi v 1. Bundesligi med Hertho in Unionom, ki je večji del svoje zgodovine preživel na drugi strani berlinskega zidu in po združitvi Nemčije v nižjih nemških ligah. Med elito se je prvič prebil v minuli sezoni 2. Bundeslige, navijači rdečih pa so glasno proslavljali po zgodovinskem prvem derbiju s Hertho v 1. Bundesligi, ki ga je Union novembra lani dobil z 1:0. Kluba sta se v sezonah 2010/11 in 2012/13 štirikrat pomerila tudi v 2. Bundesligi, zabeležila sta zmagi v gosteh (obakrat je bil izid 1:2) in remija na domači zelenici.

Prvi polčas, ki se je začel z minuto molka za vse umrle v zadnjih mesecih, ni postregel z zadetki. A v nadaljevanju se je gostujoča mreža zatresla kar štirikrat, najprej v 51. in 52. minuti, ko sta gostujočega vratarja v dveh zaporednih napadih premagala Vedad Ibiševićin Dodi Lukebakio. Izvrstnih deset minut za Berlinčane, ki so v nadaljevanje sezone krenili z zamenjavo na trenerskem položaju (legendarnega reprezentanta Jürgna Klinsmannaje zamenjal Bruno Labbadia), je zaokrožil Matheus Cunha, ki je v 61. minuti dokončno odločil derbi.

Ta je bil tudi tokrat zaradi trenutno veljavnih ukrepov v Nemčiji nekaj posebnega. Ogromnem olimpijski stadion, ki je med drugim gostil kontroverzne olimpijske igre leta 1936, finale svetovnega prvenstva leta 2006 in finale Lige prvakov 2015, je bil prazen, na tribunah pa so bili zgolj rezervisti, novinarji, nekaj varnostnikov, snemalcev in ostalega nujno potrebnega osebja.

Hertha, za katero je zadnji gol na tekmi v 77. minuti prispeval Dedryck Boyata, se je Unionu na lestvici oddaljila za štiri točke in se, vsaj začasno, povzpela do desetega mesta s tekmo več in točko več od 11. Kölna. Rdeči so ostali 12. in lahko v primeru nadaljevanja negativnega niza (izgubili so že prvo tekmo po nadaljevanju prvenstva z Bayernom doma in zadnjo tekmo pred prekinitvijo v gosteh pri Freiburgu) hitro padejo v bitko za obstanek. Tudi Hertha ni povsem "varna", po drugi strani pa ostaja tudi v igri za evropske vozovnice.

Izid 27. kroga 1. Bundeslige:

Hertha BSC ‒ Union Berlin 4:0 (0:0)

Ibišević 51., Lukebakio 52., Cunha 61., Boyata 77.