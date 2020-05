Hertha zaradi koronakrize ostaja brez novega stadiona

Pri Herthi so načrtovali, da bi se v bližnji prihodnosti preselili z večnamenskega objekta v nemški prestolnici ter postavili lasten, samo nogometu namenjen stadion. Načrte so klubu preprečile predvsem otežene finančne razmere zaradi koronakrize. "Precej malo verjetno je, da bi lahko nov stadion načrtovali do leta 2025," je dejal finančni direktor klubaIngo Schillerin dodal, da imajo v klubu letos drugačne skrbi: "V teh časih je bistveno, da obvladujemo situacijo."