Heung-min Son med prepirom s soigralci staknil poškodbo

Kapetan Južne Koreje Heung-min Son se je pojavil s pripetim kazalcem in sredincem desne roke med presenetljivim porazom 23. nogometne ekipe na svetu proti Jordaniji, ki je prejšnji teden favorite turnirja izločila z 2:0. V sredo je južnokorejska zveza potrdila, da je do te poškodbe prišlo zaradi pretepa med igralci. "Incident se je zgodil, ko so se mladi igralci sredi večerje odpravili na partijo namiznega tenisa, Son ter drugi bolj izkušeni igralci pa so se nad tem pritožili," je dejal predstavnik zveze.

V prepir naj bi bil vpleten tudi igralec PSG-ja Lee Kang-in, ki ga danes čaka obračun Lige prvakov proti Real Sociedadu. Ko so nekateri igralci zapustili omizje, so jih Son in drugi starejši igralci prosili, naj se usedejo, saj so skupne obroke na predvečer pomembnih tekem smatrali kot čas povezovanja. "Do njega so bile izrečene nespoštljive pripombe," je za The Sun povedal neimenovani vir. "V nekaj sekundah se je prepir razširil po jedilnici in igralci so bili potem ločeni. Son si je poškodoval prst, ko je poskušal vse pomiriti."