Higuain: Ko je prišel Ronaldo, sem moral oditi iz Torina. Takšen je bil ukaz vodilnih

Za mnoge je še vedno nerazumljiva klubska politika torinskegaJuventusa, ki je v klub pripeljala Cristiana Ronalda, okoli katerega se vedno in povsod vse vrti ter tudi vrnitev Leonarda Bonuccija, ki je predlani po sporu z Massimilianom Allegrijem moral oditi v Milano, pred to sezono pa se je skesano vrnil v Torino. "Prihod Ronalda v Juve je seveda zelo premešal karte v Torinu. Portugalec je pač takšen nogometaš in človek, da se vse in povsod vedno vrti okoli njega. Gotovo so se tega zavedali vodilni možje belo-črnih," piše rožnata Gazzetta Dello Sport, ki razmišlja, da je novost v politiki Juventusa prav to, da je klub pripeljal tako "značajsko tako močne igralce in velike individualce", ki utegnejo biti nad klubom. "To pa je novost pri stari dami. Tradicija in politika kluba sta takšni, da je Juventus pred vsemi." Tudi odhod prvega strelca zadnjih dveh sezon Gonzala Higuaina je bil za rožnati športni časnik iz lombardijske prestolnice nerazumljiva poteza. Da je preprosto moral oditi in ni imel pravice izbire, je potrdil tudi Argentinec sam. "Ko je prišel Ronaldo mi je uprava kluba dejala, da moram oditi. Pravzaprav so me nagnali. To naj bi bila javna skrivnost, toda vsi to dobro vedo. Odhod iz Torina ni bila moja želja," je priznal Higuain.