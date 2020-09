Higuain na poti k Beckhamu v ZDA

Gonzalo Higuain, tako poroča večina italijanskih medijev, se je dogovoril o vseh podrobnostih prekinitve pogodbe z dozdajšnjim delodajalcem, torinskim Juventusom, ki je z novim trenerjem Andreo Pirlom vstopil v obdobje postopnega osveževanja članske zasedbe serijskega italijanskega državnega prvaka.



Dvaintridesetletni Argentinec naj bi z novim klubom podpisal pogodbo do konca decembra 2022. Čeprav je imel Higuain v zadnjem času kar nekaj ponudb italijanskih in angleških klubov, se je naposled odločil za odhod čez lužo, kjer se bo pridružil slovitemu Davidu Beckhamu, enemu od solastnikov miamijskega Interja. Po 13 letih in kar 599 odigranih tekmah bo tako nekdanji član Juventusa, Napolija, AC Milana, madridskega Reala in londonskega Chelseaja zaključil svojo evropsko avanturo in se podal na drugi kontinent.

Dodajmo, da Gonzalov brat Federico Higuain že vrsto let igra v ameriški profesionalni nogometni ligi MLS. Sedem let je bil namreč član Columbusa, zdaj pa pri DC Unitedu opravlja dvojno vlogo trenerja-igralca.