Higuain 'norel' na derbiju, Ronaldo ga brani: Ni storil nič slabega

Takrat je Gonzalo Higuainpri rezultatu 2:0 za Juventus na San Siru dobil rumeni karton, nato pa tako glasno protestiral pri sodniku Paolu Silvio Mazzoleniju, da mu je glavni delivec pravice pokazal pot pod prho. Higuaina, nekdanjega člana River Plata, madridskega Reala, Napolija in Juventusa, so soigralci komajda zadržali, da se s sodnikom ali katerim od nasprotnih nogometašev ni stepel, vsaj enkrat je odrinil tudi Cristiana Ronalda, ki pa je po tekmi dejal, da do nekdanjega soigralca ne goji nikakršnih zamer.