Higuain v solzah sporočil, da zaključuje kariero

"Moje sanje so končane. Počutil sem se, kot da se končuje to, kar sem najbolj ljubil. To je predstavljalo polovico mojega življenja, 17 let in pol. Po glavi so mi švigale podobe iz celotne kariere, dela in doživetij. Odhajam presrečen, ker sem vse do danes dal vse. Sanje so končane, začenja se novo življenje," je besede Gonzala Higuaina novinarjem po tekmi povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

Higuain je že pred dnevi najavil konec kariere, ki jo je začel v River Platu, potem pa je nase opozarjal tudi v dresih Reala Madrida, Napolija in Juventusa, leta 2020 pa je prestopil v Miami. V karieri je dosegel več kot 300 golov v klubih in 31 v reprezentanci.