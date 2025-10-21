Smučarski zvezdnik Hirscher preložil vrnitev

Ker je bil 36-letnik pred kratkim dva tedna bolan, bo izpustil Sölden, je na ServusTV sporočil Patrick Riml iz sponzorja Marcela Hirscherja, Red Bulla. Rehabilitacija po hudi poškodbi je potekala dobro.
Hirscher – osemkratni zmagovalec svetovnega pokala, dvakratni olimpijski prvak in sedemkratni svetovni prvak – se je po petletnem premoru prvič vrnil jeseni 2024. Nekaj tednov pozneje pa si je med treningom strgal križne vezi in je moral zimo izpustiti.
Kljub poškodbi Hirscher ni želel končati kariere in upa na nov začetek v olimpijski sezoni 2025/26. Njegova druga vrnitev je zdaj predvidena za 16. november. Po tradicionalni otvoritveni tekmi v Söldnu bo druga tekma sezone slalom v Leviju na Finskem.
