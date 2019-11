Hit francoske Ligue 1: Elsnerjev Amiens le še zmago od Lige prvakov

Četudi je Sehrou Guirassy že v drugi minuti zapravil strel z enajstih metrov, je Amiens slovenskega trenerja Luka Elsnerjauspel premagati Brest. Za zmago je v 27. minuti zadel Juan Ferney Oteroin podaljšal nepremagljivi niz francoskega prvoligaša šest tekem. Tri zmage in trije remiji so črno-bele izstrelili v zgornji del lestvice, kjer imajo zdaj s sicer tekmo več le še tri točke manj od tretjeuvrščenega Nantesa, ki bi, če bi se sezona končala v tem trenutku, dobil zadnjo od treh neposrednih francoskih vozovnic za nastop v sezoni 2020/21 Lige prvakov.

Lyon je po zamenjavi trenerja, debitanta Sylvinhaje nasledil veliko izkušenejši Rudi Garcia, vknjižil drugo zaporedno zmago. Na gostovanju pri Toulousu je bilo dramatično, saj je svoj drugi gol na tekmi, ki se je na koncu izkazal za odločilnega, nizozemski reprezentant Memphis Depay zabil v 95. minuti.

Izidi 12. kroga Ligue 1:

Amiens ‒ Brest 1:0 (1:0)

Otero 27.

Sehrou Guirassy (Amiens) je v 2. minuti zapravil enajstmetrovko.

Toulouse ‒ Lyon 2:3 (1:1)

Sanogo 15., Lopes 57./avt.; Depay 26., 90., Dembele 67.

Prestavljeno zaradi dežja:

Nimes ‒ Rennes

