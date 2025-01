Hladen tuš za Barcelono: La Liga in španska nogometna zveza zavrnili registracijo Olma

Katalonski klub je sicer predložil dokaze o prodaji VIP lož na Camp Nou, s katero so zaslužili približno 100 milijonov evrov, a sta se španska nogometna zveza RFEF in La Liga strinjali, da so bila dokazila o sklenjenem poslu predložena prepozno.

"Po analizi veljavnih predpisov se je nadzorni komite RFEF in La Lige strinjal, da igralcem nogometnega kluba Barcelona Danielu Olmu Carvajalu in Pau Victorju Delgadu v skladu z dobesedno razlago členov 130.2 in 141.5 Splošnih predpisov RFEF ne bo odobril predhodnega vizuma in dokončne licence, ki jo je za omenjena igralca zahteval klub," so sporočili iz komiteja, ki ga vodi Javier Tebas.

Je pa Barcelona uspela doseči, da lahko v klubu ponovno zapravljajo toliko, kot zaslužijo, kar so dobre novice za Katalonce, ki so prej zaradi prekoračitve plačne limite lahko zapravljali le 40 % dobička. To v praksi pomeni, da lahko Barcelona v zimskem prestopnem roku pripelje in registrira nove nogometaše, ironično pa Olma in Victorja ne morejo registrirati, saj RFEF in La Liga ne dovoljujeta izdajanja licence za nastopanje nogometašem, ki so jim v isti sezoni registracijo enkrat že zavrnili.