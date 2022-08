Hladen tuš za Borussio Dortmund, ki je do 89. minute vodila z 2:0 nato pa izgubila z 2:3

Borussia Dortmund je v tretjem krogu nemškega nogometnega prvenstva doživela hladen tuš. Na tekmi z Werderjem iz Bremna so aktualni nemški podprvaki vse do 89. minute vodili že z 2:0, nato pa so gostje tekmo obrnili sebi v prid in po zadetku v rednem delu ter dveh v sodnikovem dodatku, slavili z 2:3. Prvak Bayern bo igral v nedeljo pri Bochumu, Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla pa na večerni tekmi z berlinskim Unionom.

Borussia Dortmund in Bayern sta bila po dveh krogih edina s stoodstotnim izkupičkom, a se je Porurcem danes zataknilo. V končnici tekme so zapravili vodstvo z 2:0, potem ko so imeli s povratniki med prvoligaše iz Bremna veliko dela. A po prvem golu v izdihljajih prvega polčasa Juliana Brandta in Raphaela Guerreira v 77. minuti se je zdelo, da je tekma že odločena.

icon-expand Nogometaši Borussie si verjetno v 89. minuti niso mislili, da lahko tekmo še izgubijo FOTO: AP

Toda gostje so poskrbeli za popoln preobrat in to v le šestih minutah. Najprej je v 89. znižal Lee Buchanan, v tretji minuti sodnikovega dodatka je izenačil Niklas Schmidt, šokirane in zbegane rumeno-črne pa je po napaki v obrambi in protinapadu kaznoval še škotski reprezentant Oliver Burke.

icon-link Statistika tekme Borussia Dortmund - Werder Bremen FOTO: Sofascore.com

Nov udarec pa je doživel Bayer Leverkusen. Potem ko so lekarnarji slabo začeli sezono, so danes slab niz še nadaljevali. Doživeli so še tretji poraz, tokrat doma priti Hoffenheimu z 0:3, in so trdno na zadnjem mestu lestvice. Za goste so bili uspešni Georginio Rutter, Andrej Kramarić in Christoph Baumgartner. Stuttgart je klonil proti Freiburgu z 0:1, edini gol je dosegel Vincenzo Grifo že v 11. minuti. Še en povratnik med prvoligaše Schalke je dobil novo točko, tokrat za 0:0 proti Wolfsburgu. Augsburg pa je točko zapravil v 90. minuti, ko je za goste iz Mainza zmagoviti gol za 2:1 dosegel Jae-sung Lee. Mainz je tako pri sedmih točkah in je začasno skočil na drugo mesto lestvice. Že v petek je Borussia Mönchengladbach premagala Hertho z 1:0. Danes zvečer bo še dvoboj Leipziga, ki v novi sezoni še ni zmagal, z Unionom. V nedeljo pa bosta še tekmi Eintracht Frankfurt - Köln in Bochum - Bayern München.