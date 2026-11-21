Porto v domačem prvenstvu, ki ga lahko seveda vsak konec tedna spremljate na VOYO, enostavno blesti. Zmaji so na prvih 11 tekmah vpisali prav toliko zmag in so še edina ekipa na stari celini, ki od začetka sezone drži brezhiben rezultatski niz. Tudi iz tega razloga je bilo njihovo pokalno mučenje proti Paredesu toliko bolj presenetljivo. Porto je napredoval šele po izvajanju enajstmetrovk, redni del pa se je končal z 1:1.

Za to je bil v veliki meri odgovoren domači branilec Francisco Moura, ki je v 57. minuti srečanja dosegel enega bolj bizarnih avtogolov v zadnjem času. Ob poskusu gostujočega napadalca se je z obrambo izkazal vratar Claudio Ramos, ki je žogo izbil do nesrečnega branilca. Ta pa jo je s slabih 5 metrov, brez kakršnegakoli pritiska enostavno podal v lastno mrežo. Reakcije soigralcev so bile predvsem polne začudenja in nejevere v potezo, ki si jo je privoščil Moura. Ta je po "zadetku" skrušeno padel na tla in se zgolj prijel za glavo, to je bila tudi edina stvar, ki mu je v tistem trenutku preostala.

Kmalu so do njega stekli nekateri igralci Porta in ga potolažili, tako da je lahko nadaljeval s srečanjem. Ker so domači na koncu vendarle napredovali, lahko rečemo: konec dober, vse dobro. A tega spodrsljaja 27-letnik zagotovo še kmalu ne bo pozabil.