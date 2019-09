Hoeness posegel v spor Neuerja in Ter Stegna: To je smešno

Marc-Andre ter Stegen ni dobil priložnosti na zadnjih tekmah kvalifikacij za Euro 2020 proti Nizozemski in Severni Irski ter izjavil, da je bil to zanj "velik udarec", Neuer pa mu je vrnil žogico, rekoč, da besede zvezdnika Barcelone "ne pomagajo". V Nemčiji se je vnela debata o tem, kdo bi moral biti nemška številka ena, za piko na i je Ter Stegen blestel na nedavni tekmi z Borussio v Dortmundu, ko je Barcelono rešil pred porazom in ubranil tudi strel z bele pike reprezentančnemu soigralcu Marcu Reusu ( 0:0 ).

"Mislim, da je to smešno. Še posebej za münchenske medije to ni v redu," je izjavil Hoeness, ki bo novembra letos po 40 letih zapustil klub. "Zahodnonemški mediji se vedejo, kot da bi Ter Stegen že osvojil 17 naslovov na svetovnem prvenstvu. A ničesar nisem videl s strani južnonemških medijev. Nobene podpore. Mislim, da je nezaslišano, da lahko v javnost potisneš takšno zadevo. Ker (Ter Stegen, op. a.) preprosto ni upravičen do tega, da bi igral. Z vratarji je drugače kot z igralci v polju. Ne moreš kar naprej menjati," dodaja Hoeness.

Neuer bo 'vedno' najboljši

"Hierarhija mora biti jasna in hierarhija pomeni, da je Manuel Neuer številka ena. Več let je bil najboljši na svetu in nekaj časa ni igral zaradi poškodbe, a bilo je jasno, da ko se bo vrnil v formo, kar mu je zdaj tudi uspelo, ne bo vprašanja‒le on je lahko številka ena. Želel bi si več podpore nemške zveze. Vedno dvigujejo prah. Najprej z nezaslišano odstranitvijo treh igralcev in način, na katerega so z njimi ravnali. In zdaj se vse skupaj ponavlja z Manuelom Neuerjem,"je še povedal Hoeness.

"Ni v redu, da dovoliš soigralcu, da javno spregovori o nečem, o čemer bi se smel pogovarjati le z Jogijem Löwom. Imamo jasno mnenje glede tega in v prihodnje ne bomo sprejeli tega, da bodo našim igralcem brez razloga škodovali. Ter Stegen je zelo dober vratar, toda Manuel Neuer je tako zelo boljši in bolj izkušen. Preprosto ni vprašanja za kogarkoli na svetu, da bi lahko dvomil o tem, če bi moral biti Manuel Neuer na vratih tu pri Nemčiji in danes berem, da bo tako morda le še do evropskega prvenstva. Lahko igra tako dolgo, kolikor časa mu bo služilo zdravje. Vedno bo najboljši. Konec zgodbe. Z našo pomočjo bodo tudi ljudje na zvezi spregledali. V tem smo dobri."