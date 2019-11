Hoeness razkril: Kovača so pokopali nezadovoljni igralci

"Odzvali smo se zaradi želje igralcev. V ekipi ni bilo prave kemije, zato smo z Nikom prekinili sodelovanje. Tudi sam je priznal, da je to najboljša rešitev. Čeprav ni bil zadovoljen, pa mislim, da mu je malo tudi odleglo,"je dejal Hoeness in dodal, da so se s Kovačem razšli sporazumno in da bodo ostali prijatelji.

Hoeness, ki bo v petek po desetletju dela odstopil s predsedniškega mesta, je zatrdil, da v klubu niso sprejeli nikakršne odločitve, kdo bo Hrvata nasledil. Začasno ekipo uspešno vodi dozdajšnji pomočnik Hansi Flick, pod njegovim vodstvom je Bayern v Ligi prvakov z 2:0 premagal Olympiacos in se uvrstil v izločilne boje, v derbiju nemškega prvenstva pa kar s 4:0 ugnal Borussio Dortmund, a bolj ali manj je jasno, da bo Flick mesto moral prepustiti drugemu.

Kot je dejal Hoeness, bo ekipo najbrž vodil do 23. novembra, takrat pa bo klub sporočil ime novega trenerja. Ulica kot naslednike Kovača omenja Ajaxovega trenerja Erika Ten Haga, ki je že vodil drugo ekipo Bavarcev, in trenerja PSG Thomasa Tuchela. Predsednik govoric ni hotel potrditi, še enkrat pa je poudaril, da jih Arsene Wenger ne zanima.

Francoski strokovnjak se je nemškim prvakom ponudil kar sam, a so ga zavrnili. Wenger je izrazil jezo, ker so to javno objavili, po telefonu naj ne bi izrazil želje po prevzemu ekipe, to je storil šele na dogovorjenem sestanku. "Mislim, da je šlo za nesporazum. Wengerja bom v naslednjih dneh poklical, da bova reči razčistila,"je dejal Hoeness in še enkrat potrdil, da Bayern z izbiro trenerja ne bo hitel:"Najprej moramo razčistiti, kaj si v sezoni sploh želimo. Po mojem mnenju mora biti rešitev dolgoročna, dokler je ne najdemo, je Flick dobra izbira."