Hoffenheim se bo pridružil Angležem pri bojkotu družbenih omrežij

Pobudi za protestni bojkot, ki jo je sprožilo vodstvo elitne Premier League, so se na Otoku pridružili še klubi angleške druge lige (EFL) ter ženske nogometne lige (WFL). Opozorilni mrk na družbenih omrežjih se bo začel v petek, 30. aprila, ob 15. uri in se končal v ponedeljek, 3. maja, ob 23.59.

Kot so pojasnili pri vodilni angleški nogometni ligi, gre za odgovor na vse pogostejše in ponavljajoče se zlorabe in rasistične napade na teh omrežjih, ki so jih deležni nogometaši in drugi udeleženci teh tekmovanj. Pojasnili so, da se zavedajo pozitivne plati sodobnih komunikacijskih metod, njihove velike moči in vpliva, ki ga imajo na stike med navijači in klubi. A po drugi strani opozarjajo, da bodo lahko le s skupnimi močmi prisilili družbo in podjetja, ki upravljajo ta omrežja, da se bodo ostreje odzvala na takšno spletno nadlegovanje.

Zdaj se je pobudi pridružil Hoffenheim, ki je pojasnil, da so bili tudi številni njegovi člani žrtve napadov na spletu. "Spletni komunikacijski kanali so žal postali tudi odlagališče sovraštva in frustracij. Čas je, da se začnemo aktivno boriti za strpnost, spoštovanje in človečnost na spletu. Preveč preprosto je ustvariti anonimni profil in žaliti brez posledic," so sporočili iz Hoffenheima.