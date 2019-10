Hoffenheim sredi Münchna šokiral Bayern, Borussija v Freiburgu 'le' do točke

Nogometaši Bayerna so očitno podcenili svojega tekmeca v državnem prvenstvu, saj so se varovanci hrvaškega stratega Nika Kovača tokrat prikazali v zelo medli podobi. Za senzacionalno zmago Hoffenheima z 2:1 sredi bavarske prestolnice je poskrbel Sargis Adamyan, ki je dosegel oba zadetka.



Edini zadetek za Bavarce pa je dosegel poljski kralj strelcev Robert Lewandowski v 73. minuti, ko je izenačil izid na 1:1. Kljub porazu Bayern še naprej ostaja vodilno moštvo Bundeslige, saj je njegova največja tekmica Borussija iz Dortmunda na gostovanju pri Freiburgu uspela priti 'le' do točke (2:2). V derbiju 7. kroga sta se leverkusenski Bayer in Leipzig našega Kevina Kampla razšla brez zmagovalca (1:1).