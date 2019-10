'Hokejski' derbi Liverpoolu, Klopp navdušen: Nimam besed za to, kar so naredili fantje

Nogometaši Liverpoola so se uvrstili v četrtfinale angleškega ligaškega pokala, potem ko so po enajstmetrovkah premagali Arsenal z 10:9. Tekma se je sicer končala z izenačenim izidom 5:5, po rednem delu podaljška ni bilo, temveč so takoj izvajali enajstmetrovke.

Shkodran Mustafi je z avtogolom poskrbel za vodstvo Liverpoola, toda sledil je preborat, topničarji so v prvem polčasu povedli s 3:1, gole so prispevali Lucas Torreira in Brazilec Gabriel Martinelli, ki je bil uspešen dvakrat. Še pred koncem prvega polčasa je izid iz enajstmetrovke znižal James Milner. Arsenal je nato znova povišal vodstvo, bilo je že 4:2, zadel je Ainsley Maitland-Niles. A domači so znali odgovoriti na izziv in Alex Oxlade-Chamberlain in Divock Origi sta rezultat izenačila. Arsenalu je kazalo, da bo le ušel, Joseph Willock je dosegel peti gol za topničarje, toda Origi je s svojim drugim golom v sodnikovem dodatku poskrbel za izenačenje in sledile so enajstmetrovke. Vsi izvajalci Liverpoola so bili uspešni, edini strel je v četrti seriji zapravil Arsenalov Dani Ceballos.