Hollywoodski Wrexham je proti Chelseaju skoraj spisal pravljico

Trener Arsenala Mikel Arteta je na sever Anglije poslal moštvo, ki so ga sestavljali predvsem rezervisti in mlajši igralci. Topničarji so bili boljši nasprotnik in imeli žogo v svoji posesti dve tretjini igralnega časa, kljub temu pa so na odločilni gol morali čakati do 66. minute.
Prvi gol na tekmi je v 41. minuti zabil Arsenalov Noni Madueke, domači pa so v 50. minuti izenačili prek Willa Evansa. V 62. minuti je Arteta v igro poslal Eberechija Ezeja, ki se mu je za zaupanje zahvalil z odločilnim golom štiri minute pozneje.
Chelsea se je skoraj opekel v Hollywoodu
Zgodba Wrexhama je ljubiteljem nogometa zdaj že zelo znana. Hollywoodska igralca Ryan Reynolds in Rob McElhenney sta tretji najstarejši profesionalni klub na svetu kupila leta 2021, ko je nastopal v peti angleški ligi. Pet let pozneje se Wrexham v Championshipu bori za vstop v slovito Premier League.
V osmini finala je v majhno valižansko mesto z zgolj 45.000 prebivalci na stadion, ki sprejme 12.600 navijačev, prišel dvakratni evropski klubski prvak Chelsea. Mnogi ljubitelji nogometa so si obetali novo poglavje v Wrexhamovi pravljici, gol Sama Smitha pa je domače navijače razveselil že v 18. minuti. Sledil je avtogol nekdanjega vratarja Arsenala Arthurja Okonkwa v 40. minuti za izenačenje Chelseaja.
V drugem polčasu je Wrexham znova povedel, ko je Callum Doyle zabil v 78. minuti, a Chelsea je znova izenačil štiri minute pozneje prek 19-letnega Josha Acheamponga. V tretji minuti sodnikovega dodatka je Wrexhamov vezist George Dobson prejel rdeč karton in domači so se v podaljške odpravili močno oslabljeni. Gostje so jih kaznovali prek Alejandra Garnacha v 96. minuti in Joaa Pedra v 125. minuti za končni izid 4:2 v prid Chelseaju.
