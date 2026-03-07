Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Hollywoodski Wrexham je proti Chelseaju skoraj spisal pravljico

Wrexham, 07. 03. 2026 22.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Solastnika Wrexhama in hollywoodska zvezdnika Ryan Reynolds in Rob McElhenney

Angleški drugoligaš Wrexham je v osmini finala angleškega pokala proti Chelseaju klonil šele po podaljških. Londončani so slavili z izidom 4:2. Trenutno vodilno moštvo angleške prve lige Arsenal je proti tretjeligašu Mansfield Townu slavil z izidom 2:1.

Trener Arsenala Mikel Arteta je na sever Anglije poslal moštvo, ki so ga sestavljali predvsem rezervisti in mlajši igralci. Topničarji so bili boljši nasprotnik in imeli žogo v svoji posesti dve tretjini igralnega časa, kljub temu pa so na odločilni gol morali čakati do 66. minute.

Prvi gol na tekmi je v 41. minuti zabil Arsenalov Noni Madueke, domači pa so v 50. minuti izenačili prek Willa Evansa. V 62. minuti je Arteta v igro poslal Eberechija Ezeja, ki se mu je za zaupanje zahvalil z odločilnim golom štiri minute pozneje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Chelsea se je skoraj opekel v Hollywoodu

Zgodba Wrexhama je ljubiteljem nogometa zdaj že zelo znana. Hollywoodska igralca Ryan Reynolds in Rob McElhenney sta tretji najstarejši profesionalni klub na svetu kupila leta 2021, ko je nastopal v peti angleški ligi. Pet let pozneje se Wrexham v Championshipu bori za vstop v slovito Premier League.

Solastnika Wrexhama in hollywoodska zvezdnika Ryan Reynolds in Rob McElhenney
Solastnika Wrexhama in hollywoodska zvezdnika Ryan Reynolds in Rob McElhenney
FOTO: AP

V osmini finala je v majhno valižansko mesto z zgolj 45.000 prebivalci na stadion, ki sprejme 12.600 navijačev, prišel dvakratni evropski klubski prvak Chelsea. Mnogi ljubitelji nogometa so si obetali novo poglavje v Wrexhamovi pravljici, gol Sama Smitha pa je domače navijače razveselil že v 18. minuti. Sledil je avtogol nekdanjega vratarja Arsenala Arthurja Okonkwa v 40. minuti za izenačenje Chelseaja.

V drugem polčasu je Wrexham znova povedel, ko je Callum Doyle zabil v 78. minuti, a Chelsea je znova izenačil štiri minute pozneje prek 19-letnega Josha Acheamponga. V tretji minuti sodnikovega dodatka je Wrexhamov vezist George Dobson prejel rdeč karton in domači so se v podaljške odpravili močno oslabljeni. Gostje so jih kaznovali prek Alejandra Garnacha v 96. minuti in Joaa Pedra v 125. minuti za končni izid 4:2 v prid Chelseaju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Poglavja:
Na vrh Chelsea
arsenal wrexham chelsea Ryan Reynolds

Como do nove zmage, uspešen tudi Juventus

Sociedad dvakrat izenačil, a Oblak in druščina so na koncu slavili

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
10 živil, ki krepijo imunski sistem skozi vse leto
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
cekin
Portal
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
moskisvet
Portal
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
dominvrt
Portal
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
okusno
Portal
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
voyo
Portal
Do kosti
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551