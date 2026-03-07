Hollywoodski Wrexham je proti Chelseaju skoraj spisal pravljico

Trener Arsenala Mikel Arteta je na sever Anglije poslal moštvo, ki so ga sestavljali predvsem rezervisti in mlajši igralci. Topničarji so bili boljši nasprotnik in imeli žogo v svoji posesti dve tretjini igralnega časa, kljub temu pa so na odločilni gol morali čakati do 66. minute.

Prvi gol na tekmi je v 41. minuti zabil Arsenalov Noni Madueke, domači pa so v 50. minuti izenačili prek Willa Evansa. V 62. minuti je Arteta v igro poslal Eberechija Ezeja, ki se mu je za zaupanje zahvalil z odločilnim golom štiri minute pozneje.