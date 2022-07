Hope Solo priznala krivdo zaradi vožnje pod vplivom alkohola

Glede na poročilo o aretaciji je ameriško nogometašico opazil nek mimoidoči, kako je več kot eno uro pri delujočem motorju nezavestna sedela za volanom. Policist, ki se je odzval na klic, je pri njej zaznal vonj po alkoholu. Nekdanja svetovna in trikratna olimpijska prvakinja je zavrnila alkotest, po katerem so ji odvzeli vzorec krvi, normalna vrednost alkohola v krvi je bila presežena za trikrat.

Hope Solo so 31. marca letos našli brez zavesti v avtomobilu na parkirišču nakupovalnega centra v Winston-Salemu v Severni Karolini. Pri tem je bil motor avtomobila delujoč, na zadnjih sedežih pa sta bila njena otroka. 40-letnico so zaradi poskusa vožnje kljub nesposobnosti za vožnjo ter upiranja policistu začasno aretirali, a so jo pozneje izpustili na prostost.

Nato je na zaslišanju dejanje priznala. 30-dnevno zaporno kazen je odslužila že aprila med bivanjem v bolnišničnem rehabilitacijskem domu, ob tem je dobila tudi dve leti pogojnega zapora. Plačati mora tudi kazen v višini dobrih 3000 evrov (3100 ameriških dolarjev: kazen 2500 dolarjev in 600 dolarjev za stroške laboratorija). Poleg tega mora prejeti oceno zasvojenosti z drogami in opraviti morebitno priporočeno zdravljenje. Sprva je bila obtožena tudi zlorabe otrok in upiranja aretaciji, a so te obtožbe proti njej pozneje zavrgli. Aprila je sporočila, da gre na rehabilitacijo zaradi alkoholizma.

"Ponosna sem na svoje materinstvo in na to, kar sva z možem počela dan za dnem več kot dve leti skozi pandemijo z dveletnima dvojčkoma. Čeprav sem ponosna na nas, je bilo neverjetno težko in naredila sem veliko napako. Preprosto najhujšo napako v mojem življenju. Razumem, kako uničujoč del mojega življenja je postal alkohol. Dobra stran tako velike napake je, da se težkih lekcij naučimo hitro in včasih so zelo boleče," je nekdanja nogometašica med drugim zapisala na Twitterju.

Ob tem se je 40-letna Solo zahvalila svoji družini, prijateljem, oboževalcem, pravni ekipi in delavcem v zdravstveni ustanovi, ki so ji stali ob strani v težkih časih: "Še naprej sem učenka največje šole, imenovane življenje, in še naprej se bom učila in rasla iz teh izkušenj. Še naprej bom pridobivala empatijo, znanje in zgodbe, ki jih bom delila. Menim, da je to darilo, da ga dam drugim, ker je deljena bolečina zato malo manjša."

Nekdanja vratarka je z ameriško reprezentanco dvakrat osvojila zlato odličje na olimpijskih igrah, enkrat pa je s soigralkami zmagala na svetovnemu prvenstvu.