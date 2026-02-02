Horvat bo kariero nadaljeval v drugoligaškem angleškem tekmovanju

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Tomi Horvat je profesionalno debitiral leta 2018 za slovensko prvoligaško ekipo Muro, za katero je nato odigral 158 tekem. Horvat je v sezoni 2019/20 osvojil slovenski pokal in v sezoni 2020/21 naslov prvaka, leta 2021/22 pa je prejel nagrado za mladega igralca sezone lige, kar mu je prineslo prestop v Sturm iz Gradca.

Tomi Horvat FOTO: Damjan Žibert

V svoji prvi sezoni pri die Schwoazn oziroma graških črnih je bil Horvat del ekipe, ki je osvojila pokal, in dosegel nepozaben zmagovalni gol v polfinalu, preden je v naslednji sezoni dosegel zgodovinski dvojni naslov v ligi in pokalu.

Slovenec se bo po 164 nastopih v vseh tekmovanjih, od katerih je dosegel 26 golov, iz Gradca preselil na stadion Ashton Gate. Horvat je leta 2022 debitiral v članski reprezentanci, za Slovenijo pa je nastopil 12-krat in bil del ekipe za evropsko prvenstvo 2024.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke