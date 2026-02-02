Naslovnica
Nogomet

Horvat bo kariero nadaljeval v drugoligaškem angleškem tekmovanju

Bristol, 02. 02. 2026 22.27 pred 19 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Tomi Horvat

Slovenija bo (je) dobila naslednjega nogometaša, ki se seli na Otok. Reprezentančni vezist Tomi Horvat bo kariero nadaljeval v Angliji. Drugoligaš Bristol City je z avstrijskim Sturmom iz Gradca podpisal pogodbo o prestopu 26-letnega Prekmurca za nerazkrito odškodnino. Horvat je podpisal pogodbo do leta 2030. Sprva je kazalo, da bo Slovenec prestopil poleti brez odškodnine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tomi Horvat je profesionalno debitiral leta 2018 za slovensko prvoligaško ekipo Muro, za katero je nato odigral 158 tekem. Horvat je v sezoni 2019/20 osvojil slovenski pokal in v sezoni 2020/21 naslov prvaka, leta 2021/22 pa je prejel nagrado za mladega igralca sezone lige, kar mu je prineslo prestop v Sturm iz Gradca.

Tomi Horvat
Tomi Horvat
FOTO: Damjan Žibert

V svoji prvi sezoni pri die Schwoazn oziroma graških črnih je bil Horvat del ekipe, ki je osvojila pokal, in dosegel nepozaben zmagovalni gol v polfinalu, preden je v naslednji sezoni dosegel zgodovinski dvojni naslov v ligi in pokalu.

Preberi še Uradno: namesto Riere na celjski klopi Majevski

Slovenec se bo po 164 nastopih v vseh tekmovanjih, od katerih je dosegel 26 golov, iz Gradca preselil na stadion Ashton Gate. Horvat je leta 2022 debitiral v članski reprezentanci, za Slovenijo pa je nastopil 12-krat in bil del ekipe za evropsko prvenstvo 2024.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Resnično sem navdušen, da sem podpisal pogodbo za Bristol City in komaj čakam, da začnemo. Vsi vedo, kako tekmovalno je prvenstvo, in komaj čakam, da začnem. Čaka me pomembna druga polovica sezone in želim storiti vse, kar je v moji moči, da ekipi pomagam napredovati na vrhu lestvice," je za spletno stran bristolskih taščic dejal Horvat.

