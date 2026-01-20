Horvat bo zamenjal avstrijske za angleške zelenice

V Avstriji pomembno vlogo pri prestopu slovenskega veznega nogometaša v angleški championship pripisujejo svojemu trenerju Gerhardu Struberju , ki vodi Bristol, Horvata pa dobro pozna iz avstrijskega prvenstva.

Na Otoku že igrajo Benjamin Šeško , Jaka Bijol , Žan Vipotnik in Nik Prelec . Tja se bo preselil tudi Tomi Horvat , ki je že opravil zdravniške preglede.

Horvat je letos za Sturm na 28 tekmah dosegel štiri gole in šest podaj. Ekipa, kjer igra tudi Jon Gorenc Stanković in je v klubu celo del igralskega sveta, ki sodeluje s trenerjem Fabiom Ingolitschem, danes zaključuje priprave v Čatežu. V četrtek Sturm v evropski ligi namreč čaka gostovanje v Rotterdamu pri Feyenoordu.

Pri Sturmu bodo poleti ob odhodu Horvata vnovič v ekipo vrnili Amadyja Camaro, ki trenutno kot posojen nogometaš igra za Nantes. Morda pa bodo za okrepitvami spet pogledati preko južne meje, saj slovenske nogometaše podrobno spremljajo na svojih radarjih. Nazadnje so si avstrijski prvaki želeli v svojih vrstah Aldina Jakupovića, ki pa se je odločil za nemški Holstein Kiel.