Horvat in Gorenc Stanković prekinila 10-letno prevlado Salzburga

Nogometaši Sturma iz Gradca so postali avstrijski prvaki, s čimer so prekinili 10 let dolgo prevlado Red Bull Salzburga. V zadnjem krogu je zasedba, kjer pomembno vlogo uživata slovenska reprezentanta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat premagali Avstrijo iz Celovca (2:0). Novopečeni avstrijski prvaki so tako v letošnji sezoni osvojili dvojno krono, ob prvenstvu so namreč slavili tudi v pokalu.