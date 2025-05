Horvat in Gorenc Stanković s Sturmom ubranila naslov

Nogometaši graškega Sturma, za katerega igrata tudi slovenska reprezentanta Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković, so ubranili naslov avstrijskega prvaka. V zadnjem krogu lige za prvaka so na domačem terenu remizirali z Wolfsbergerjem, točka za izid 1:1 pa jim je zadostovala, da so si zagotovili svoj peti naslov v zgodovini.