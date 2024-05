Horvat o Sturmovi sanjski sezoni: Sanje, ki so postale realnost

Čestitke za dvojno krono. Verjetno je ob tem na mestu vprašanje, ali je sploh mogoče imeti boljši sezono?

Težko. Če bi mi na začetku sezone rekli, da bomo osvojili dve lovoriki in prišli na Euro, bi se samo smejal. To so sanje, ki so postale realnost. Res dober občutek je, da nam je uspelo. Fantastično je.

Naslov prvaka ste potrdili z zmago proti celovški Austrii. Do 69. minute je bil izid 0:0, potem pa ste z goloma prišli do nujno potrebne zmage. Kako živčno je bilo pred prvim zadetkom?

Kar vleklo se je. Dobro smo jih pritiskali, imeli priložnosti, ampak žoga ni želela v gol. Čas je šel hitro in vedno bolj sem gledal proti semaforju. Na koncu je že bila prisotna nervoza. Potem pa smo hvala bogu dosegli gol, ki nam je olajšal delo, in izteklo se je, kot smo si želeli.

Naslov prvaka bi lahko potrdili že krog prej na gostovanju v Linzu, a ste remizirali (2:2). Se je bilo po zapravljeni prvi priložnosti težko zbrati za odločilno tekmo?

Niti ne. Igrali smo proti ekipi (LASK-u), ki je bila poleg nas najboljša v drugem delu sezone. Odigrali so dobro tekmo, tako da remi niti ni bil slab izid. Premaknili smo proslavo na domači stadion in mislim, da se sezona ne bi mogla lepše končati.