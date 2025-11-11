Horvat pred reprezentančnim premorom: Primanjkujejo nam goli

Slovensko nogometno reprezentanco čakata še zadnji dve preizkušnji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026. Varovanci Matjaža Keka bodo najprej doma pričakali Kosovo, nato pa se bodo podali na gostovanje k švedski izbrani vrsti. Še vedno je vprašljiva prisotnost Benjamina Šeška, kar je v luči slabe strelske forme Slovenije še bolj zaskrbljujoče.

Tomi Horvat je bil na zadnji tekmi slovenske izbrane vrste proti Švici uvrščen v prvo enajsterico. Kljub slabši rezultatski formi pravi, da znotraj slovenske slačilnice vlada dobro vzdušje: "Občutki so super, ko se spet dobimo skupaj. Vsi se zelo dobro razumemo in že komaj čakamo na ti dve tekmi."

Slovenija - Švica (0:0) FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V soboto je na tekmi Manchester Uniteda in Tottenhama nastopil tudi naš Benjamin Šeško, ki pa je bil, na žalost slovenske nogometne javnosti, primoran predčasno zapustiti teren zaradi poškodbe. Za Matjaža Keka to pomeni glavobol tudi v luči slabe strelske forme naših fantov. Slovenija je brez doseženega zadetka na zadnjih treh tekmah: "Videl sem, da se je poškodoval, upam, da nam bo lahko pomagal. Primanjkuje nam zadetkov, vsak nogometaš si želi doseči gol in zmagati na tekmi," je povedal nogometaš graškega Sturma.

Horvat je bil na zadnji tekmi deležen mesta v začetni postavi. Krilni napadalec, ki je oktobra proti škotskemu Celticu v Konferenčni ligi dosegel neverjeten zadetek za vodstvo svoje ekipe, si želi, da bo tako tudi proti Kosovu in Švedski: "Seveda si vsak nogometaš želi čim večje minutaže. Upam, da bom tudi v tej akciji dobil priložnost in jo tudi izkoristil."