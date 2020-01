Hotić v Brugge, Panić v Zvezdo, Šporar na izhodnih vratih

Hotić (na fotografiji) je v tem letu prvič oblekel tudi reprezentančni dres članske ekipe Bosne in Hercegovine.

Po poročanju EkipeSN je štiriindvajsetletni Dino Hotić, ki je v dresu Maribora od leta 2012 odigral 159 tekem in dosegel 22 golov, z zadnjeuvrščenim klubom belgijskega prvenstva Cercle Bruggejem podpisal triinpolletno pogodbo. Maribor naj bi po za prestop dobil 1,2 milijona evrov odškodnine, Hotić pa bo kot nova okrepitev v Belgiji predstavljen v ponedeljek, ko bo opravil zdravniški pregled.

HOTIĆ

CERCLE

Slovenijo bo konec januarja zapustil tudi 17-letni Vanja Panić, ki je nogometno pot začel v Kopru, nadaljeval pa v Domžalah in Olimpiji. To najverjetneje zadnji posel predsednika Milana Mandarićana čelu Olimpije. Ljubljanski klub naj bi neimenovani poslovnež iz Nemčije prevzel okrog 20. januarja, Panić, za katerega bo Olimpija od Crvene zvezde dobila 250.000 evrov odškodnine ter deset odstotkov od naslednje prodaje, pa bo lahko v tujino odšel po 27. januarju, ko bo dopolnil 18 let.

OLIMPIJA

ZVEZDA

Ruski bogataš v Celju? Namesto Šporarja pri Slovanu še en Slovenec?

Po informacijah EkipeSN naj bi v ponedeljek padla odločitev o tem, ali bo Celje prevzel ruski bogataš Maksim Demin. Gre za znanega poslovneža, ki je že lastnik angleškega premierligaša Bournemoutha ter solastnik v Zürichu ter nemškem Uerdingenu.

Pred vrati je tudi prestop slovenskega reprezentanta Andraža Šporarja. Kam bo odšel Ljubljančan, ne poročajo, piše pa, da ga bo v Slovanu iz Bratislave najverjetneje nasledil Slovenec Alen Ožbolt. Nekdanji član Domžal je trenutno na delu pri Lokomotivi iz Plovdiva, Slovan pa bo zanj plačal 350.000 evrov.

ŠPORAR

OŽBOLT

SLOVAN