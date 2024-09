Howard: Guardiola je uničil nogomet

"Ko pogledate mojo generacijo, smo bili skupina čvrstih, surovih igralcev. Imeli smo nekaj posameznikov, ki so lahko naredili razliko," je sprva dejal Tim Howard , ki je med drugim za ameriško reprezentanco branil tudi na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, ko je ZDA moči merila s Slovenijo.

Pochettino želi reprezentanco ZDA popeljati do naslova svetovnih prvakov

Howard dodaja, da bi ZDA pod vodstvom Mauricia Pochettina morale delovati kot Tottenham, s katerim se je leta 2019 uvrstil v finale Lige prvakov in nato izgubil proti Liverpoolu.

"Pochettino je v Tottenhamu igral z dvema linijama s štirimi igralci in še dvema v konici napada. Bili so čvrsti v obrambi. Če Pochettino vnese odločnost v obrambo, potem ameriška reprezentanca premore dovolj igralcev na napadalnih položajih, ki so lahko nevarni," pravi Howard.

Glavna naloga argentinskega stratega, ki je bil nedavno imenovan za ameriškega selektorja, bo doseči čim boljši rezultat na svetovnem prvenstvu leta 2026, ki bo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Cilj Američanov bo vsekakor izboljšati dosežek s preteklega SP v Katarju, ko so se uvrstili v osmino finala in izpadli proti Nizozemcem.