Neverjetna zmeda na Poljudu, ki je osrečila Hajduk

Hajduk Split se v zadnjih sezonah ni resno vmešaval v boj za hrvaški prestol. Čeprav je pripravil dober uvod v sezono, je v nadaljevanju kot po pravilu popustil, a letos se zdi, da bi bilo lahko drugače. Ponos Splita in praktično celotne Dalmacije ima po 13 krogih 27 točk in je s tem celo vodilna ekipa prvenstva, čeprav ima Dinamo ob dveh točkah tudi dve tekmi manj.

V soboto je na Poljudu, kjer se je zbralo dobrih devet tisoč ljubiteljev nogometa, gostoval zadnjeuvrščeni Slaven Belupo. Hajduk je v 73. minuti vodil z 1:0, ko si je veliko napako privoščil domači vratar Josip Posavec. Ta je žogo vrgel naravnost na nogo enega od gostujočih nogometašev, ki je z razdalje sprožil na vrata Hajduka in zabil za izenačenje. Vsaj tako se je zdelo. Gostje so začeli proslavljati, njihov čuvaj mrežeAntonio Jezina je že stekel k svoji klopi, a zadetka v resnici sploh ni bilo. Posavcu je žogo po pravem čudežu uspelo odbiti v vratnico in nato nazaj v igrišče. Nogometaši Slavena med veseljem sploh niso opazili, kaj se dogaja. Sledil je hiter protinapad, ki ga je s strelom na prazna vrata kronal Josip Juranović. Poljud je izbruhnil od navdušenja, kot se je pozneje izkazalo, pa je bil to tudi zadnji zadetek na srečanju.