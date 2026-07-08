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Nogomet

Hrvaška ostala brez selektorja, Dalić odstopil po devetih letih

Zagreb, 08. 07. 2026 13.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Zlatko Dalić

Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri krovni zvezi HNS. Devetinpetdesetletni trener je s položaja odstopil po devetih letih in devetih mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil dve medalji na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar petih velikih tekmovanjih.

"Vloga glavnega trenerja zahteva sprejemanje številnih težkih odločitev, a ta o odhodu je bila zame zagotovo najtežja. Vedno sem govoril, da ni večje časti kot voditi svojo reprezentanco in da ne bi mogel imeti pomembnejše, odgovornejše ali bolj izpolnjujoče naloge od te," je ob slovesu za spletno stran HNS dejal Zlatko Dalić.

Zlatko Dalić
Zlatko Dalić
FOTO: Profimedia

Reprezentanco je prevzel oktobra 2017 kot naslednik Anteja Čačića, ko je bila Hrvaška v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2018 v Rusiji v negotovem položaju. Za uvrstitev v dodatne kvalifikacije je nujno potrebovala zmago proti Ukrajini v Kijevu.

To nalogo je pod vodstvom Dalića Hrvaška uspešno opravila in se nato uvrstila na svetovno prvenstvo, kjer je prišla do finala, v katerem je z 2:4 izgubila proti Franciji.

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Na mundialu leta 2022 v Katarju je Dalić Hrvaško popeljal do bronaste medalje. Ekipo je vodil tudi na dveh evropskih prvenstvih - leta 2021 se je uvrstil v osmino finala, leta 2024 pa izpadel v skupinskem delu - ter na letošnjem prvenstvu v Severni Ameriki, kjer se je nastop Hrvaške končal v šestnajstini finala.

Skupno je Dalić Hrvaško vodil na 111 tekmah in zabeležil 57 zmag, 26 neodločenih izidov ter 28 porazov.

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