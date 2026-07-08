Hrvaška ostala brez selektorja, Dalić odstopil po devetih letih

"Vloga glavnega trenerja zahteva sprejemanje številnih težkih odločitev, a ta o odhodu je bila zame zagotovo najtežja. Vedno sem govoril, da ni večje časti kot voditi svojo reprezentanco in da ne bi mogel imeti pomembnejše, odgovornejše ali bolj izpolnjujoče naloge od te," je ob slovesu za spletno stran HNS dejal Zlatko Dalić .

Reprezentanco je prevzel oktobra 2017 kot naslednik Anteja Čačića, ko je bila Hrvaška v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2018 v Rusiji v negotovem položaju. Za uvrstitev v dodatne kvalifikacije je nujno potrebovala zmago proti Ukrajini v Kijevu.

To nalogo je pod vodstvom Dalića Hrvaška uspešno opravila in se nato uvrstila na svetovno prvenstvo, kjer je prišla do finala, v katerem je z 2:4 izgubila proti Franciji.