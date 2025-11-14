Hrvaška si je zagotovila nastop na mundialu

Uvod v tekmo na Rujevici se je začel s presenečenjem in golom Geze Davida Turija ter vodstvom Ferskih otokov v 16. minuti. Sedmo uvrstitev hrvaških nogometašev na SP je v prvem polčasu omogočil Joško Gvardiol, ki je zadel za 1:1.
Preobrat so Hrvati na Reki zrežirali v drugem polčasu, ko sta zadela še povratnik v izbrano vrsto Petar Musa (57.) in Nikola Vlašić (70.). Zlatko Dalić bo Hrvate tako na SP popeljal tretjič zapored. Leta 2018 v Rusiji so igrali celo v finalu, na zadnjem prvenstvu 2022 v Katarju so osvojili tretje mesto.
V ponedeljek Hrvate čaka še gostovanje v Črni gori. Ta je danes tesno z 2:1 slavila v Gibraltarju. Gibraltar bo igral s tokrat prosto Češko, ki ima zagotovljeno drugo mesto in dodatne kvalifikacije.
Izjemno veliko dela je imel v skupini A nemški elf, preden je v Luksemburgu osvojil vse tri točke. Junak nemške zmage je bil Nick Woltemade, zadel je v 49. in 69. minuti. Po petih tekmah imajo Nemci 12 točk, kolikor jih je zbrala tudi Slovaška.
Slovaki so proti Severni Irski zadeli trikrat, a zmago potrdili šele v sodnikovem dodatku. Zadetka Lukaša Haraslina v 55. in 65. minuti so sodniki po ogledu posnetka razveljavili. Šele v sodnikovem dodatku je Slovaški v Bratislavi vse tri točke zagotovil Laszlo Benes in poskrbel, da so se Slovaki na lestvici poravnali z vodilnimi Nemci. V ponedeljek bo o neposredni uvrstitvi na SP odločala tekma Nemčija - Slovaška na Red Bull Areni v Leipzigu.
Velik korak k neposredni uvrstitvi na SP so v skupini G naredili tudi Nizozemci. V Varšavi so na derbiju vodilnih ekip iztržili remi 1:1 in obdržali tri točke prednosti pred Poljaki. Jakub Kaminski (43.) je Poljake tik pred polčasom sicer popeljal v vodstvo, Memphis Depay (47.) pa je že v uvodu v drugi del dosegel deveti gol v kvalifikacijah za SP ter poravnal na 1:1.
Poljska ima le še teoretične možnosti za prvo mesto v skupini. Ob morebitnem, a ne pričakovanem porazu Nizozemnske na Malti bi morali bržkone z dvomestno razliko slaviti v Litvi. Malta pa je poskrbela za presenečenje in z 1:0 slavila na Finskem. Za prvo zmago v kvalifikacijah in drugi dosežen gol je poskrbel Jake Grech (81.).
Izidi, kvalifikacije za SP:
- skupina A, 5. krog:
Luksemburg - Nemčija 0:2 (0:0)
Slovaška - Severna Irska 1:0 (0:0)
- skupina G, 9. krog:
Finska - Malta 0:1 (0:0)
Poljska - Nizozemska 1:1 (1:0)
- skupina L, 9. krog:
Gibraltar - Črna gora 1:2 (1:2)
Hrvaška - Ferski otoki 3:1 (1:1)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.