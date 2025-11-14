Hrvaška si je zagotovila nastop na mundialu

Nogometaši Hrvaške so potrdili nastop na nogometnem SP 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki. V sedmem krogu v skupini L so s 3:1 ugnali Ferske otoke in imajo pred zadnjim krogom šest točk prednosti pred Češko. Ferski otoki so že končali kvalifikacije in na tretjem mestu ostali brez dodatnih kvalifikacij za SP.

Hrvaška FOTO: AP icon-expand

Uvod v tekmo na Rujevici se je začel s presenečenjem in golom Geze Davida Turija ter vodstvom Ferskih otokov v 16. minuti. Sedmo uvrstitev hrvaških nogometašev na SP je v prvem polčasu omogočil Joško Gvardiol, ki je zadel za 1:1. Preobrat so Hrvati na Reki zrežirali v drugem polčasu, ko sta zadela še povratnik v izbrano vrsto Petar Musa (57.) in Nikola Vlašić (70.). Zlatko Dalić bo Hrvate tako na SP popeljal tretjič zapored. Leta 2018 v Rusiji so igrali celo v finalu, na zadnjem prvenstvu 2022 v Katarju so osvojili tretje mesto. V ponedeljek Hrvate čaka še gostovanje v Črni gori. Ta je danes tesno z 2:1 slavila v Gibraltarju. Gibraltar bo igral s tokrat prosto Češko, ki ima zagotovljeno drugo mesto in dodatne kvalifikacije.

Nick Woltemade FOTO: AP icon-expand

Izjemno veliko dela je imel v skupini A nemški elf, preden je v Luksemburgu osvojil vse tri točke. Junak nemške zmage je bil Nick Woltemade, zadel je v 49. in 69. minuti. Po petih tekmah imajo Nemci 12 točk, kolikor jih je zbrala tudi Slovaška. Slovaki so proti Severni Irski zadeli trikrat, a zmago potrdili šele v sodnikovem dodatku. Zadetka Lukaša Haraslina v 55. in 65. minuti so sodniki po ogledu posnetka razveljavili. Šele v sodnikovem dodatku je Slovaški v Bratislavi vse tri točke zagotovil Laszlo Benes in poskrbel, da so se Slovaki na lestvici poravnali z vodilnimi Nemci. V ponedeljek bo o neposredni uvrstitvi na SP odločala tekma Nemčija - Slovaška na Red Bull Areni v Leipzigu.

Velik korak k neposredni uvrstitvi na SP so v skupini G naredili tudi Nizozemci. V Varšavi so na derbiju vodilnih ekip iztržili remi 1:1 in obdržali tri točke prednosti pred Poljaki. Jakub Kaminski (43.) je Poljake tik pred polčasom sicer popeljal v vodstvo, Memphis Depay (47.) pa je že v uvodu v drugi del dosegel deveti gol v kvalifikacijah za SP ter poravnal na 1:1. Poljska ima le še teoretične možnosti za prvo mesto v skupini. Ob morebitnem, a ne pričakovanem porazu Nizozemnske na Malti bi morali bržkone z dvomestno razliko slaviti v Litvi. Malta pa je poskrbela za presenečenje in z 1:0 slavila na Finskem. Za prvo zmago v kvalifikacijah in drugi dosežen gol je poskrbel Jake Grech (81.).

Izidi, kvalifikacije za SP: