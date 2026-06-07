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Zgodba se razvija

Slovenci na odmor proti Hrvatom ob začetnem izidu (0:0*)

Varaždin, 07. 06. 2026 20.45 pred eno minuto 1 min branja 4

Avtor:
A.M. STA
Hrvaška - Slovenija

Slovenska nogometna izbrana vrsta se na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina v Varaždinu meri s Hrvaško. Za kockaste je to zadnji pripravljalni obračun pred odhodom na mundial.

Prvo obetavno priložnost na tekmi smo dočakali v 12. minuti, ko je žogo v hrvaški kazenski prostor poslal razigrani Tjaš Begić, tam pa jo je Danijel Šturm odložil pred noge Sandija Lovrića, ki je sprožil proti vratom, kjer je Dominik Livaković ob pomoči vratnice ohranil začetni izid. Ob izgradnji omenjene priložnosti je Žan Karničnik staknil poškodbo, namesto njega pa je na zelenico vstopil Srdjan Kuzmić.

V naslednjih minutah so pobudo prevzeli domači, po prodoru Maria Pašalića pa je atraktivno sprožil Ivan Perišić, a bil neuspešen. Veliko resnejšo priložnost so imeli Hrvati v 26. minuti, ko je Ante Budimir iz ugodnega položaja prišel do strela z glavo, slovenski kapetan Jan Oblak pa se je izkazal s fantastičnim posredovanjem.

Deset minut kasneje je bila spet na preizkušnji domača obrambna vrsta. Slovenci so si v nekaj trenutkih priigrali dve zreli priložnosti, najprej je poskusil Žan Vipotnik, nato pa je bil nevaren še Šturm. Končnica prvega polčasa ni prinesla omembe vrednih priložnosti, tako da sta izbrani vrsti na odmor odšli ob začetnem izidu.

Hrvaška - Slovenija
Hrvaška - Slovenija
FOTO: AP

Pripravljalna tekma, izid:

Hrvaška – Slovenija 0:0*

nogomet hrvaška slovenija pripravljalna tekma

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KOMENTARJI4

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manucao
07. 06. 2026 21.32
Slovenski navijači v kletki.Katastrofa.
Odgovori
0 0
dannyer
07. 06. 2026 21.23
prenosa ni nikjer. ne rtv niti šport tv nima
Odgovori
+2
2 0
tmj
07. 06. 2026 20.37
res lepo da lahko vsi gledamo tekmo ...fak u sk1 res...
Odgovori
+2
4 2
oježeš
07. 06. 2026 21.03
In potem reče v oddaji Šport na TV SLO2, da si bo mogoče ogledati tekmo na našem kanalu. Še nisem pogruntal, ker je naš kanal na TV SLO.
Odgovori
+2
3 1
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