Slovenci na odmor proti Hrvatom ob začetnem izidu (0:0*)

Prvo obetavno priložnost na tekmi smo dočakali v 12. minuti, ko je žogo v hrvaški kazenski prostor poslal razigrani Tjaš Begić, tam pa jo je Danijel Šturm odložil pred noge Sandija Lovrića, ki je sprožil proti vratom, kjer je Dominik Livaković ob pomoči vratnice ohranil začetni izid. Ob izgradnji omenjene priložnosti je Žan Karničnik staknil poškodbo, namesto njega pa je na zelenico vstopil Srdjan Kuzmić.

V naslednjih minutah so pobudo prevzeli domači, po prodoru Maria Pašalića pa je atraktivno sprožil Ivan Perišić, a bil neuspešen. Veliko resnejšo priložnost so imeli Hrvati v 26. minuti, ko je Ante Budimir iz ugodnega položaja prišel do strela z glavo, slovenski kapetan Jan Oblak pa se je izkazal s fantastičnim posredovanjem.

Deset minut kasneje je bila spet na preizkušnji domača obrambna vrsta. Slovenci so si v nekaj trenutkih priigrali dve zreli priložnosti, najprej je poskusil Žan Vipotnik, nato pa je bil nevaren še Šturm. Končnica prvega polčasa ni prinesla omembe vrednih priložnosti, tako da sta izbrani vrsti na odmor odšli ob začetnem izidu.