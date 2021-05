Nizozemci z golom v izdihljajih med polfinaliste, Hrvati v Ljudskem vrtu izgubili v podaljšku

Četrtfinalni obračun v Budimpešti v prvih dobrih 15 minutah ni postregel z zanimivim dogajanjem, potem pa je Nizozemska dvakrat zapretila prek Calvina Stengsa. Prvi strel je Upamecano preusmeril v kot, ob drugem v 21. minuti pa je Nizozemec slabo streljal iz ugodnega položaja. Kazen je prišla dve minuti kasneje. Vratar Justin Bijlow je po lepem prodoru in streluJonathana Ikoneja s skrajnimi močmi žogo odbil v kot. Prav po podaji iz kota pa je bil v skoku najvišji Upamecano in Francoze popeljal v vodstvo. V 33. minuti so mladi galski petelini znova izvedli lepo akcijo, odklenili nizozemsko obrambo, a je Houssem Aouar žogo iz zahtevnega položaja poslal prek gola. V 42. minuti je imel najlepšo priložnost za Nizozemce po podaji osrednjega branilca Perra Schuursa član Leipziga na posoji pri RomiJustin Kluivert, a je s 16 metrov povsem osamljen za hrbtom francoskih obrambnih igralcev sprožil prek vrat. V drugi del so odločno krenili oranžni in po petih minutah izenačili. Slabše je sicer streljalAbderrahman Harroui, v kazenskem prostoru pa si je žogo ustavil Myron Boaduja in jo spravil za hrbet Ilana Meslierja. Francozi so bili blizu vodstva le dve minuti kasneje, ko je Faitout Maouassaudaril z levico, a je Bijlow znova odlično posredoval. Nizozemci so pritiskali, najlepšo priložnost pa so si priigrali Francozi po sijajnem prodoru Ikoneja. Iz oči v oči z vratarjem je najprej slabo streljal, a se mu je žoga odbila na slabšo desnico, iz neposredne bližine pa je zadel le vratnico. Francozi so imeli v zadnjih 20 minutah več moči. Ves čas so napadali, v 73. minuti pa je po odličnem prodoruMaxenca Caqueretaod daleč poskusilAurelien Tchouameni, a je bil Bijlow vnovič zanesljiv. Slednjemu ni bilo treba posredovati v 79. minuti, ko je znova prek vrat poskusil Aouar. Tshaoumeni je v 90. minuti v kazenskem prostoru našel Aouarja, ki je z glavo meril za las prek vrat, rezervistu Romainu Faivrejupa je v 92. minuti strel ubranil zanesljivi Bijlow. Ko se je že zdelo, da bodo na vrsti podaljški, je v tretji minuti sodnikovega dodatka Nizozemska izkoristila protinapad. Kluivert je na robu kazenskega prostora našel strelca prvega gola, ki je imel ob zaključku ogromno sreče, da je žoga končala za hrbtom Meslierja.

Rezervist Puado v podaljšku junak proti Hrvaški

Potem ko so bili Španci zanesljivi v "slovenski" skupini B in osvojili prvo mesto, so se v četrtfinalu dolgo mučili s hrvaškimi vrstniki. Odrešil jih je rezervist Javier Puadoin popeljal v polfinale. Hrvati so dvoboj pogumno začeli in prišli do prvega strela na tekmi. Luka Ivanušec je v sedmi minuti poskusil rahlo z leve strani, a ni bil natančen. Španci so nato prevzeli nadzor nad dogajanjem na zelenici Ljudskega vrta, vendar so njihove poskuse uspešno ustavljali hrvaški branilci, streli od daleč pa niso ogrozili Adriana Šemperja v vratih hrvaške reprezentance. Hrvati so v 23. minuti izpeljali hiter protinapad, izjemnega preigravanja Lovra Majerja pa ni izkoristil Domagoj Bradarić, ki je preveč okleval s strelom z leve strani. Španci so še naprej narekovali ritem, poskušali od daleč prek Diaza, na protinapade pa so prežali Hrvati, ki pa si resnejših priložnosti niso priigrali. Španci so odločneje krenili v drugi polčas, v 48. minuti pa niso izkoristili napake Šemperja, ko je žogo izpustil iz rok. Šest minut kasneje je po podaji Nina streljal Diaz, a Šemper znova ni imel dela. Prvi strel v okvir vrat so Španci sprožili v 63. minuti, ko je po podaji s prostega strela z desnico meril rezervist Javier Puado, a je bil Šemper na mestu.