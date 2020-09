Francozi v reprizi finala SP spet boljši od Hrvatov, Ronaldo presegel mejo 100 zadetkov

Nogometaši v Ligi narodov so odigrali še zadnje tekme 2. kroga. Evropski prvak Portugalska je v ligi A gostoval na Švedskem in zmagal z 2:0. Gosti so se prvič razveselili v 45. minuti, ko jeCristiano Ronaldozadel s prostega strela. To je bil zanj stoti gol v reprezentanci. Švedi so v 44. minuti ostali brez izključenega Gustava Svenssona. V 72. minuti je Ronaldo svojemu strelskemu izkupičku dodal še en zadetek za zmago z 2:0. Francozi pa so gostili Hrvate. Ti so povedli v 16. minuti z golom Dejana Lovrena, preobrat pa sta skreirala Antoine Griezmann v 31. minuti in Dominik Livakovićz avtogolom ob koncu prvega polčasa. Za Griezmanna je bil to 31. gol v izbrani vrsti, s čimer se je na petem mestu izenačil z Zinedinom Zidanom. Pred njima so le Thierry Henry (51),Michel Platini (41), Olivier Giroud (40) inDavid Trezeguet(34).Josip Brekalo je v 55. minuti Hrvate pripeljal do novega izenačenja, a je Dayot Upamecano v 65. minuti zadel za novo vodstvo Francozov. Giroud pa je svoj 40. reprezentančni zadetek dosegel v 77. minuti z bele pike. Portugalci in Francozi imajo po dve zmagi v tej skupini.