Avtogol Hrvate popeljal na svetovno prvenstvo

Rusi so za neposredno uvrstitev potrebovali le točko, do nje so poskušali priti s povsem obrambno igro. Na roke jim je šlo razmočeno igrišče in tudi razpoloženost vratarja Matveja Safonova , ki je imel do prejetega gola nekaj zelo uspešnih posredovanj. Ubranil je poskuse Andreja Kramarića, Marcela Brozovića, Maria Pašalića in Bruna Petkovića . Toda v 81. minuti je bil brez moči, ko je velik pritisk domače reprezentance, ki je do takrat ves čas tekme igrala na polovici tekmecev, srečno obrodil sadove. Borna Sosa je z leve strani poslal žogo pred vrata, tam pa je nespretno posredoval Fedor Kudrijašov , ki je premagal svojega vratarja. Bunker Rusov, ki do konca tekme niso mogli več uspešno spremeniti načina igre, se tako ni obrestoval.

Tako kot Hrvati v prejšnjem krogu so tudi Slovaki na Malti napolnili mrežo domače reprezentance. Zmagali so s 6:0, vprašanje zmagovalca so rešili do 16. minute, v kateri so z dvema goloma Alberta Rusnaka in zadetkom Ondreja Dude vodili s 3:0. Na začetku drugega polčasa so domači ostali še brez dveh izključenih igralcev, gosti pa so dosegli še tri gole. Duda dva, s čimer je prišel do "hat-tricka", enega pa rezervist Vernon De Marco.