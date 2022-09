Hrvaška po zmagi nad Dansko na vrh skupine

Evropske nogometne reprezentance so odprle predzadnji krog Lige narodov. Ena bolj zanimivih tekem se je odvila v Zagrebu, kjer sta se merili reprezentanci Hrvaške in Danske. Ognjeni so se z zmago na Maksimirju z 2:1 zavihteli na sam vrh Lige A skupine 1. Zadetka za Hrvaško sta dosegla Borna Sosa in Lovro Majer. Francija je šele na peti odigrani tekmi v LN prvič prišla do polnega izkupička. Aktualni svetovni prvaki so v Parizu premagali Avstrijo (2:0). Gola v nadaljevanju dvoboja sta dosegla Kylian Mbappe in Olivier Giroud.

Luka Modrić FOTO: AP Izida, Liga narodov, 5. krog, Liga 1, skupina 1:

Hrvaška - Danska 2:1 (0:0)

Sosa 49., Majer 79.; Erikksen 77.



Avstrija - Francija 2:0 (0:0)

Mbappe 56., Giroud 65.