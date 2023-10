Hrvaški po drugem zaporednem porazu 'gori' pod nogami

Nogometaši Walesa so v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 danes doma premagali Hrvaško z 2:1 in naredili velik korak proti uvrstitvi na EP. V skupini D so se namreč po točkah zdaj izenačili s Hrvati na drugem mestu. V tej skupini so na prvem mestu Turki, ki so danes visoko s 4:0 ugnali Latvijo in s tem že potrdili uvrstitev na euro. Turčija, za katero so zadeli Yunus Akgün , Kerem Aktürkoglu in dvakrat Cenk Tosun , ima zdaj 16 točk, Wales in Hrvaška jih imata po deset. Za Valižane je bil dvakrat natančen Harry Wilson , za Hrvate pa je 15 minut pred koncem znižal Mario Pašalić , a za preobrat ni bilo časa.

Na prvo mesto skupine A so po zmagi nad Norveško skočili nogometaši Španije in se po točkah izenačili s škotsko reprezentanco. Edini gol na dvoboju je v 49. minuti dosegel Gavi, je pa mrežo v prvem polčasu zatresel tudi Alvaro Morata, a je bil njegov zadetek po ogledu posnetka razveljavljen. V prvi tekmi te skupine je Gruzija visoko s 4:0 odpravila Ciper, ki ostaja brez točk na zadnjem mestu, Gruzijci so s sedmimi točkami četrti. Španci in Škoti imajo na vrhu po 15 točkah, Norvežani so zdaj pri desetih s tekmo več, kar pomeni, da so se Španci in Škoti že uvrstili na euro.

Visoko zmago so si priigrali tudi nogometaši Romunije, ti so doma s 4:0 premagali Andoro, s katero so izkoristili spodrsljaj Švice proti Belorusiji (3:3) in prevzeli vodstvo v skupini I. Za Romune so zadeli Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Razvan Marin z bele pike in Florinel Coman. Romunska reprezentanca (16) ima zdaj točko več od Švicarjev, tretji je Izrael (11), ki pa v tem ciklu zaradi vojnih razmer v domovini ni igral tekem.