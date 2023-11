'Ognjeni' z nekaj muke vendarle udeleženci EP

Hrvaška vs Armenija

Zadnje odprto vprašanje v prvem delu kvalifikacij je bilo zgolj, kdo bo drugi iz skupine D napredoval na EP. To je uspelo Hrvatom, ki so z zadetkom Anteja Budimirja (43. minuta) pričakovano ugnali Armenijo. Isti nogometaš je mrežo zatresel tudi v 52. minuti, a so sodniki zadetek zaradi prekrška razveljavili.