Hrvaškega mednarodnega sodnika pretepli pred diskoteko v Sinju

Iz Hrvaške prihaja neprijetna vest, da so pred diskoteko v Sinju pretepli mednarodnega sodnika Ivana Bebeka. Ta je sicer sodil nedeljsko tekmo med Hajdukom in Lokomotivo Zagreb, ki so jo s 3:0 dobili Splitčani. 42-letnega sodnika iz Reke so pretepli pred diskoteko Piccadilly v Sinju, poroča hrvaški portal 24sata.hr.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Vse skupaj se je začelo z verbalnim prepirom, ko je mednarodni sodnik, ki je sodil tudi tekme Lige prvakov, odšel iz diskoteke na parkirišče, nadaljevalo pa se je s pretepom, ko naj bi Bebeka za zdaj neznana skupina napadla s hrbta. Ko je bil na tleh, so ga nekajkrat udarili, nato pa pobegnili. "Slišal sem se z Ivanom, dobro se drži, a razumljivo takšne situacije niso enostavne," je za omenjeni portal povedal Bruno Marič, hrvaški sodnik, ki so ga napadli pred tremi leti. Tedaj je potreboval kar precej časa, da se je opomogel. Bebek je prejel močne udarce, a se je na srečo izognil hujšim poškodbam, še dodajajo hrvaški mediji.