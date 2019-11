Hrvaškega nogometaša, ki je med tekmo z brco ubil kokoš, bodo ovadili

Nogometaš Ivan Gazdek je na nogometni zelenici med tekmo druge lige sisaško-moslavške županije namenoma ubil kokoš. Njegovo dejanje so obsodili v društvu za zaščito živali Prijatelji životinja, kjer so osupli zaradi nešportnega in nehumanega obnašanja Gazdeka.

Trdijo, da je mladi nogometaš stekel proti kokošim, ki so zašle na nogometno igrišče, ter eno od njih, ki ji ni uspelo pravočasno pobegniti, brcnil z nogo in jo ubil. Nato jo je vrgel z igrišča. Sodnik mu je zaradi tega podelil rdeči karton, v njegovem klubu pa so napovedali, da ga ne bodo dodatno kaznovali.

V društvu menijo, da se je nogometaš do živali, ki je poginila v bolečinah, obnašal kot strahopetec. Ostro so obsodili dogodek in napovedali, da bodo Gazdeka kazensko ovadili zaradi uboja ali trpinčenja živali. Za tovrstno kaznivo dejanje je na Hrvaškem predvidena kazen tudi do enega leta zapora. Menijo, da je kršil tudi zakon o prekrških, ki za trpinčenje živali v javnosti predvideva denarno kazen.

Objavili so tudi fotografije dogodka in poudarili, da bi bilo kaznovanje tovrstnega nasilja pomembno tudi kot sporočilo, da za nobeno nasilje ni opravičila. Zato so zavrnili pojasnilo in opravičilo Gazdeka, da je bilo njegovo ravnanje posledica stresa med tekmo.

Spomnili so na primer iz leta 2013 iz Argentine, ko je klub CS Bella Vista izključil svojega nogometaša, ker je psa, ki je pritekel na igrišče, zgrabil za vrat in ga vrgel v ograjo.