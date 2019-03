Hrvaškega reprezentanta želel United, a bo najverjetneje odšel v London

Čeprav je v Milanu zadovoljen s pogoji in minutažo, ki mu jo odmerja glavni trener Interja Luciano Spalletti , se vse bolj zdi, da Ivan Perišić šteje svoje zadnje tedne v svetovni prestolnici mode. Že nekaj časa se otoški mediji ukvarjajo z željo 30-letnega hrvaškega krilnega napadalca po prihodu v tamkajšnjo Premier ligo, kjer se je za Perišićeve usluge najprej zelo ogrel Manchester United, ki od prihoda norveškega strokovnjaka Oleja Gunnarja Solskjaerja niza odlične rezultate tako v domačem prvenstvu kot tudi v elitni Ligi prvakov. A očitno se je naklonjenost 'rdečih vragov' do omenjenega nogometaša v vmesnem času nekoliko ohladila, kar je izkoristil rival iz prestolnice Tottenham, ki se pod vodstvom argentinskega stratega Mauricia Pochettina iz sezone v sezono približuje evropskemu vrhu.

Sloviti The Guardian poroča, da vodstvo Interja od prvega moža 'Spursov' Daniela Levyja, ki je sicer znan kot neizprosen pogajalec, zahteva 35 milijonov evrov odškodnine. Slednjemu ta ideja ni všeč, saj za prihod Hrvata na Tottenham Hotspur Stadium ne želi odšteti več kot 25 milijonov evrov. "Ivan še nikoli ni igral v Premier ligi, kar bi lahko predstavljalo določeno tveganje za 'Spurse'. Toda taisti nogometaš je bil na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji eden od najvidnejših posameznikov turnirja, s svojimi izkušnjami in znanjem na drugi strani pa bi lahko bil v veliko pomoč mladim igralcem, ki pod Pochettinovim vodstvom zelo lepo in hitro napredujejo," še navajajo pri Guardianu.