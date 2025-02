Hrvaški nogometaš zaradi pozitivnega testa do septembra 2026 ne bo smel igrati

Razlogov za zavrnitev pritožb na sodišču niso navedli, v sporočilu so samo zapisali, da so se odločili na podlagi postopkovnih razlogov za sodbo Casa, njegove odločitve pa so zanje zavezujoče. Mario Vušković tako ne bo smel igrati do septembra 2026.

Nemška nogometna zveza (DFB) je Hrvata prvotno kaznovala z dveletno prepovedjo igranja, potem ko je bil leta 2022 med igranjem za Hamburg v drugi nemški ligi pozitiven na eritropoetin.

Vušković se je pritožil na Cas in zahteval razveljavitev prepovedi, a pritožili sta se tudi Nemška protidopinška agencija (Nada) in Svetovna protidopniška organizacija (Wada), slednji sta bili v pritožbi uspešnejši, saj so nogometašu kazen le zvišali.

Vuškovićevo pogodbo s Hamburgom so po razsodbi Casa sporazumno prekinili, a bo po izteku suspenza dobil novo.