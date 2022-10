Hrvaški dvojec prevzema svet statistike: Sofascore in Luka Modrić skupaj po nove zmage

Sodelovanje z Luko Modrićem je bilo napovedano v času, ko hrvaško IT-podjetje Sofascore začenja novo poglavje v svoji zgodovini, ki ga začenja z oblikovno nadgradnjo in razkritjem novega logotipa na veliki proslavi v središču Zagreba. Ikonični "kavč" v logotipu je nadomestila stilizirana črka "S", ki poudarja tako natančno pozornost aplikacije do detajlov kot široko paleto športov, ki jih pokriva.

Načrtovane so dodatne izboljšave za predstavitev kompleksnih statistik uporabnikom na preprost in privlačen način, s končnim ciljem približati vse športe vsem.

Moč Sofascora je v objektivnih parametrih, kot so številke in podatki, poganjajo pa ga čista strast do športa, čustva in želja po čim boljšem rezultatu.

"Sodelovanje z najboljšim med najboljšimi Luko Modrićem je le potrditev, da ne sklepamo kompromisov, ko gre za našo skupno strast do športa, predanost natančni in hitri analizi vsega, kar se dogaja na igrišču, ter željo po nenehnem premikanju meja," je povedal Zlatko Hrkać, ki je Sofascore ustanovil skupaj z Ivanom Bešlićem.

"Sofascore je tako kot naš prvi ambasador blagovne znamke Luka Modrić začel brez bližnjic, z veliko trdega dela in od takrat pridobil svetovno slavo in prepoznavnost," pa je povedal Bešlić, soustanovitelj Sofascora, in dodal še: "Danes se lahko pohvalimo z 22 milijoni mesečno aktivnih uporabnikov, partnerstvi z velikimi svetovnimi mediji in načrti, ki bodo še dodatno potrdili naš vodilni položaj v svetu športne analitike."