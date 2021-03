Hrvaški mediji: To ni katastrofa, to je trojna katastrofa

Napovedi naših južnih sosedov so bili sicer previdni pred dvobojem v Ljubljani, predvsem zaradi Matjaža Keka, ki odlično pozna Hrvaško in hrvaški nogomet, a poraza proti Sloveniji nihče ni pričakoval. "Ponavlja se nam stara bolezen. Na začetku kvalifikacij smo neprepoznavni. Naši nogometaši niso naredili prav dosti, da bi ugnali fanatično borbene tekmece. Slovenija je slavila sploh prvič na uradnih tekmah in to v slabem trenutku za nas," piše 24sata.hr, ki pod vprašaj postavlja prihodnost selektorja Zlatka Dalića. "Bilis mo slabi, zelo slabi," je hrvaškim medijem hitel pripovedovati selektor Dalić, ki z ognjenimi ni slavil že na peti zaporedni tekmi. "Kiksali smo tudi že v preteklosti, a vsakič znova našli pravo formo v pravem trenutku. Vemo, kako priti na velika tekmovanja," se "tolaži" Dalić, ki je pohvalil gostitelje. "Slovenija je dobila krila po golu. Poskušali smo prebiti njihov zid, bili so zelo disciplinirani in bojeviti. Lahko jim čestitamo za junaško predstavo, nam pa ne preostane drugega, kot da se pripravimo na naslednje obračune, ki jih moramo dobiti." Svetovni podprvaki so bili v izjavah po tekmi korektni in so priznali, da si s takšno predstavo niso zaslužili zmage ... "Dobro smo odprli tekmo ter imeli stvari pod kontrolo. Potem pa ta gol, ki je tekmo obrnil na glavo. Oni sos e dvigovali, se povlekli v obrambo, mi pa smo se trudili, odigrali solidno, a ni bil to nivo svetovnega podprvaka," je za Index.hr priznal izkušeni Šime Vrsaljko.