Hrvaški mediji: Kek bi v kratkem lahko prejel ponudbo, ki jo ne bo mogel zavrniti

"Zaradi petega poraza na šestih tekmah je selektor Tomaž Kavčič pod vse večjim pritiskom. Po tekmi z Norveško, ki so jo naši severni sosedi izgubili z 1:0, je slovenskim novinarjem zaupal, da se zaveda situacije vendar pa ne razmišlja o odstopu," pišejo hrvaški mediji in prenašajo tudi besede nekdanjega selektorja ekipe U21 Tomaža Kavčiča. "Miren sem. Odločitve sprejemajo drugi. Pritisk seveda čutim. Bilo bi zelo čudno, če ga ne bi bilo," piše index.hr in opozarja, da je Kavčič na mesto slovenskega selektorja sedel po končani eri Srečka Katanca v decembru 2017. "Katanec je odstopil, ker se mu nu uspelo uvrstiti na SP v Rusiji." Hrvaški mediji so prepričani, da bi v primeru, če Slovenija v Ligi narodov izpade v nižji rang Kavčič preprosto moral odstopiti. "Če ga še prej ne bi odpustilo vodstvo NZS. Toda predsednik Rade Mijatović je potrdil, da se do torka in tekme proti Cipru nič ne bo spremenilo." Hrvaški mediji v nadaljevanju pišejo, da je v slovenski javnosti prisotno razpoloženje, ko naj bi bilo vse pripravljeno na povratek Matjaža Keka. "Nekdanji uspešni trener Rijeke je v času od 2007 do 20011 že uspešno opravljal selektorsko funkcijo in s Slovenci potoval na SP v JAR. Zdi se, da bi to bila ponudba, ki bi jo težko zavrnil."