Hrvaški mediji: Kovačević že odigral zadnjo tekmo v celjskem dresu

"Franko Kovačević je odigral svoje za Celje. Po samo pol leta bo potencialni hrvaški reprezentant zapustil Slovenijo in nadaljeval kariero v klubu, ki je stopnico ali dve višje, so nam zaupali dobro obveščeni viri," so zapisali pri hrvaškem mediju.
Celjski napadalec, ki je s petimi goli ligaškega dela Konferenčne lige končal na vrhu lestvice strelcev, si močno želi zaigrati za hrvaško reprezentanco na svetovnem prvenstvu 2026. V dresu Celja je na 28 tekmah zbral kar 25 zadetkov, toda to mu ni prineslo več od uvrstitve na širši seznam hrvaškega selektorja Zlatka Dalića.
Mirno se lahko vprašamo, kaj več sploh še lahko stori Kovačević, da bo prejel vpoklic v izbrano vrsto. Kot vse kaže, potrebuje prestop v večji klub iz močnejše lige, da bo Dalić resneje računal nanj.
Kot poročajo Sportske novosti, naj bi bil prestop zaključen še v tem letu, saj naj bi imel Kovačević štiri ali pet resnih ponudb iz Italije, Nemčije, Poljske in Španije. Omeniti velja, da ima Hrvat s Celjani podpisano pogodbo do leta 2028, kar pomeni, da bodo morali zainteresirani klubi za njegov prihod globoko seči v žep.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.