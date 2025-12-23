Hrvaški mediji: Kovačević že odigral zadnjo tekmo v celjskem dresu

"Franko Kovačević je odigral svoje za Celje. Po samo pol leta bo potencialni hrvaški reprezentant zapustil Slovenijo in nadaljeval kariero v klubu, ki je stopnico ali dve višje, so nam zaupali dobro obveščeni viri," so zapisali pri hrvaškem mediju.

Celjski napadalec, ki je s petimi goli ligaškega dela Konferenčne lige končal na vrhu lestvice strelcev, si močno želi zaigrati za hrvaško reprezentanco na svetovnem prvenstvu 2026. V dresu Celja je na 28 tekmah zbral kar 25 zadetkov, toda to mu ni prineslo več od uvrstitve na širši seznam hrvaškega selektorja Zlatka Dalića.