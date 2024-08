Hrvaški mediji neusmiljeni: Rijeka ponižana, poteptana in osramočena

Če je v četrtek, potem ko je Olimpija Rijeki v manj kot 50 minutah nasula kar pet zadetkov, gorelo na stoženskih tribunah in zelenici, danes gori v hrvaških medijih. Vsi so si enotni, da si je Rijeka v Ljubljani privoščila še nevideno blamažo. Trener Radomir Đalović se je za sramotni poraz že opravičil. "Zdelo se je, kot da bi igrali proti madridskemu Realu," je dejal.

Navijači Rijeke so tekmo prekinili za pol ure. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Rijeka vloge favorita ni uspela upravičiti že na prvi tekmi na Rujevici, v Stožicah pa jo je doletela prava katastrofa, ki je njeni navijači niso najbolje prenesli. Z metanjem pirotehničnih sredstev na igrišče in preostali del tribun so poskrbeli, da je bila agonija reških nogometašev za pol ure prekinjena. Nadaljevala se je šele, ko je bil gostujoči sektor izpraznjen. Preostale pol ure igre je nato minilo brez pravega naboja, saj je bil zmagovalec že davno odločen. "Armada (gostujoča navijaška skupina) je s prekinitvijo Rijekine kataklizme delno preusmerila pozornost izven nogometnih voda. A divjanje, ki bo zagotovo drago kaznovano, ne more prikriti, kako ponižani, poteptani in osramočeni so bili 'beli' v Stožicah," dan po – v številnih pogledih – zgodovinski tekmi pišejo Sportske novosti in že v naslovu dodajajo, da takšen nogomet, kot ga je prikazala Rijeka, sodi v kameno dobo.

Komentator prosil sodnika, naj konča agonijo Zelo slikovit je bil tudi hrvaški komentator Ivan Ljubić, ki je sredi zadnje minute rednega dela postregel z naslednjimi besedami: "Še 30 sekund do konca. Na žalost vidim semafor v rokah pomočnika. Prosim, ne. Končaj to agonijo, golgoto, križev pot. Ne, Sven Wolfensberger (četrti sodnik), mislil sem, da smo prijatelji." "Hvala, hvala," si je Ljubić oddahnil, ko je Wolfensberger na koncu pokazal vsega minuto sodniškega dodatka. Pa še to je bilo glede na stanje na igrišču povsem nepotrebno.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert







O teku in požrtvovalnosti ne duha ne sluha Pri reškem Novem listu so poraz označili za enega najbolj sramotnih v zgodovini kluba. "V prvih 45 minutah je bila Rijeka potopljena s štirimi zadetki, potem pa je sledila še večja sramota v režiji Armade, ki je na igrišče in domače navijače metala razne predmete," so dodali. Poraz je še toliko bolj bolel, ker se je zgodil ravno na obletnico velike zmage v Stuttgartu, ko si je Rijeka pred 11 leti pod vodstvom Matjaža Keka zagotovila nastopanje v Ligi Evropa. "Beli potolčeni do nog," se glasi eden od številnih naslovov o "tragediji" Rijeke v Novem listu, kjer avtor pojasnjuje, da je treba kakovost na papirju potrditi s tekom, požrtvovalnostjo in natančno ter premišljeno igro. "O vsem tem ni bilo ne duha ne sluha. Zmajčki so že v prvem delu ponižali Rijeko," dodaja avtor.

Trener Đalović: To je nočna mora Tudi trenerju gostov Radomirju Đaloviću po tekmi ni preostalo drugega, kot da si pred predstavniki medijev nalije čistega vina in prizna svojo vlogo v debaklu hrvaškega velikana. "To je nočna mora. Opravičujem se vsem, ki jim Rijeka kaj pomeni. Zdelo se je, kot da igramo proti Real Madridu. Obramba, ki v prvenstvu še ni prejela zadetka, je klonila v drugi minuti. Nihče od igralcev ne more verjeti, kaj se nam je zgodilo," je prave besede iskal Đalović. Zanimivo je bilo tudi vprašanje, kaj je dejal svojim varovancem med polčasom, ko je na semaforju že kazalo 4:0 in je bil zmagovalec bolj ali manj odločen. "Naj pokažejo, da so moški. Naj naredijo kakšen prekršek. Ampak nekateri z glavami preprosto niso bili tu. Franjo Ivanović (seli se v belgijski Union St. Gilloise) je odigral zadnjo tekmo za klub. Želel je pomagati, tvegal je prestop in kariero, a videlo se je, da z glavo ni pri stvari," je pojasnil Đalović.

Victor Sanchez je Radomirju Đaloviću odčital trenersko lekcijo. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kapetan jasen: Sram me je Odgovornost je nase prevzel tudi kapetan Ivan Smolčić, ki je izpostavil, da je na razplet ključno vplival gol Raula Florucza v drugi minuti. "Sram me je. In verjamem, da tudi vse ostale. Vse se je začelo z zgodnje prejetim golom. Ampak česa takega si resna ekipa ne sme privoščiti. Potem smo šli na vse ali nič, kar je Olimpija znala izkoristiti iz protinapadov. Mi pa smo še naprej igrali brez prekrškov, brez teka v obrambi, v nekaterih trenutkih tudi brez glave." Smolčić se je dotaknil tudi neljubih scen na gostujoči tribuni. "Najprej je spodletelo nam. Seveda ne podpiram dejanj Armade, ampak po drugi strani razumem njihove frustracije. To je bil žalosten večer za hrvaški nogomet."