Hrvaški mediji prepričani: Gnezda Čerin pred vrati Dinama

Še več, tamkajšnji mediji, prednjačijo vselej dobro obveščene zagrebške Sportske novosti, so pod drobnogled vzeli slovenskega vezista Adama Gnezdo Čerina, sicer še člana atenskega Panathinaikosa, kjer ima status prvokategornika, in ga povezujejo s selitvijo na Hrvaško. "Adam Gnezda Čerin je velika želja zagrebškega Dinama, ki bo v prihajajoči sezoni sestavil še močnejšo igralsko zasedbo in bo odločno napadal novi preboj v Ligo prvakov," sporočajo zagrebške Sportske novosti in informacijo o selitvi Idrijčana v hrvaško prestolnico s konkretnejšimi podatki.