Hrvaški mediji prepričani: 'Keka do klopi Dinama ločijo 'le' centimetri'

Tako vsaj trdijo dobro obveščeni hrvaški mediji, predvsem pa zagrebške Sportske novosti, ki v današnji izdaji časnika prinašajo naslov o senzacionalnih novicah iz Maksimirske 128, da je aktualni slovenski selektor Matjaž Kek najresnejši kandidat za prevzem trenerskega položaja pri Dinamu.



Še več, prepričani so, da 58-letnega Mariborčana do vroče modre klopi ločijo 'le' centimetri. "Dinamo želi Matjaža Keka, in če se bo vse odvijalo po željah vodstva kluba, bi nekdanji trener Maribora in Rijeke v naslednjih dneh moral postati novi trener Zagrebčanov. Dinamo je že navezal stik s selektorjem slovenske izbrane vrste, ki bi se po naših informacijah v kratkem moral sestati z vodstvom Nogometne zveze Slovenije, s katero Keka veže pogodba vse do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju leta 2022. Do konca hrvaškega državnega prvenstva so ostali le še trije krogi, ki jih bo začasno v vlogi vršilca dolžnosti glavnega trenerja modrih vodil športni direktor kluba Zoran Mamić, nato pa bi, kot že rečeno, trenerske vajeti moral prevzeti Matjaž Kek," poročajo Sportske novosti.



Več sledi!