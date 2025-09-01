Svetli način
Nogomet

Hrvaški mediji: Sanchez je novi trener Rijeke

Reka, 01. 09. 2025 15.13 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
S.V.
Radomir Đalović, ki je Rijeko v lanski sezoni popeljal do zgodovinske dvojne krone, ni več trener aktualnih hrvaških prvakov. Hrvaški mediji poročajo, da bo njegovo funkcijo prevzel Victor Sanchez, ki je z ljubljansko Olimpijo osvojil državni naslov.

Radomir Đalović
Radomir Đalović FOTO: Damjan Žibert

Radomir Đalović, nekdanji napadalec moštva z Rujevice, nato pomočnik trenerja, od začetka prejšnje sezone pa prvi mož strokovnega štaba, je svojo epizodo na klopi Rijeke sklenil po 52 tekmah v nekaj več kot letu dni.

V tem obdobju je Rijeka drugič v klubski zgodovini osvojila dvojno krono, kar je pred tem uspelo le Matjažu Keku, ki zdaj vodi slovensko reprezentanco, ter si zagotovila nastop v skupinskem delu Konferenčne lige.

Zdaj naj bi, kot poroča hrvaški net.hr, aktualne hrvaške prvake prevzel Victor Sanchez, Španec, ki je pokazal svojo kakovost na klopi ljubljanske Olimpije, s katero je osvojil državni naslov in se z ekipo prebil v izločilne boje Konferenčne lige. 

Victor Sanchez
Victor Sanchez FOTO: Damjan Žibert

"Poznan je po modernem pristopu, strogi disciplini in vztrajanju pri taktični organiziranosti, v Rijeki pa ga čaka naloga, da stabilizira moštvo in ga vrne v boj za sam vrh domačega prvenstva," pišejo pri net.hr.

Sanchez je pred prihodom v Ljubljano vodil Cartageno, Malago, Real Betis, Olympiacos in Deportivo. V zadnjih dneh se je španskega strokovnjaka močno povezovalo tudi z vročo klopjo Maribora, kjer po odhodu neprepričljivega Turka Tugberka Tanrivermisa "požar" začasno gasi Radovan Karanović

Rijeka po petih krogih v hrvaškem prvenstvu zaseda sedmo mesto in glavnima konkurentoma za naslov splitskim Hajdukom in zagrebškim Dinamom zaostaja že osem točk. Rijeka bo sredi decembra na Rujevici v ligaškem delu Konferenčne lige gostila Celjane. Se nam obeta nov dvoboj med Albertom Riero in Victorjem Sanchezom?

KOMENTARJI (2)

Veščec
01. 09. 2025 16.38
Mogoče bo pa pr tuđotu bolši burek k pr nas
ODGOVORI
0 0
bandit1
01. 09. 2025 16.22
Pa vi niste zdravi. Pri toliko dobrih terenerjih doma najdete nekega španca, al ste tudi vi vse prodali kot mi.
ODGOVORI
0 0
