Hrvaški mediji: Sanchez je novi trener Rijeke

Radomir Đalović, ki je Rijeko v lanski sezoni popeljal do zgodovinske dvojne krone, ni več trener aktualnih hrvaških prvakov. Hrvaški mediji poročajo, da bo njegovo funkcijo prevzel Victor Sanchez, ki je z ljubljansko Olimpijo osvojil državni naslov.

Radomir Đalović FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Radomir Đalović, nekdanji napadalec moštva z Rujevice, nato pomočnik trenerja, od začetka prejšnje sezone pa prvi mož strokovnega štaba, je svojo epizodo na klopi Rijeke sklenil po 52 tekmah v nekaj več kot letu dni. V tem obdobju je Rijeka drugič v klubski zgodovini osvojila dvojno krono, kar je pred tem uspelo le Matjažu Keku, ki zdaj vodi slovensko reprezentanco, ter si zagotovila nastop v skupinskem delu Konferenčne lige.

Zdaj naj bi, kot poroča hrvaški net.hr, aktualne hrvaške prvake prevzel Victor Sanchez, Španec, ki je pokazal svojo kakovost na klopi ljubljanske Olimpije, s katero je osvojil državni naslov in se z ekipo prebil v izločilne boje Konferenčne lige.

Victor Sanchez FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Poznan je po modernem pristopu, strogi disciplini in vztrajanju pri taktični organiziranosti, v Rijeki pa ga čaka naloga, da stabilizira moštvo in ga vrne v boj za sam vrh domačega prvenstva," pišejo pri net.hr. Sanchez je pred prihodom v Ljubljano vodil Cartageno, Malago, Real Betis, Olympiacos in Deportivo. V zadnjih dneh se je španskega strokovnjaka močno povezovalo tudi z vročo klopjo Maribora, kjer po odhodu neprepričljivega Turka Tugberka Tanrivermisa "požar" začasno gasi Radovan Karanović. Rijeka po petih krogih v hrvaškem prvenstvu zaseda sedmo mesto in glavnima konkurentoma za naslov splitskim Hajdukom in zagrebškim Dinamom zaostaja že osem točk. Rijeka bo sredi decembra na Rujevici v ligaškem delu Konferenčne lige gostila Celjane. Se nam obeta nov dvoboj med Albertom Riero in Victorjem Sanchezom?